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        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2 kuzen boğuldu, ikizlerden biri kayıp (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 23:06
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2 kuzen boğuldu, ikizlerden biri kayıp (2)

        İKİ KUZEN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Samsun'un Atakum ilçesinde 5 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığı olay sonrası denizden çıkarılarak hastanelerde tedaviye alınan kuzenler Elif Topçu ve İncilay Altınbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Denizde kaybolan Ahmet Altınbaş'ı arama çalışmalarına ise havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmaların yarın sabahtan itibaren devam edileceği belirtildi. (DHA)Ersin DEMİR/ SAMSUN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

        2023-07-15 23:05:39

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