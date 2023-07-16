Küçük Atakan'dan sünnet düğünü sonrası LÖSEV'e bağış

Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde sünnet düğünü yapılan Atakan Tuna Onaran (6), kendisine takılan paranın bir miktarını reklamlarından etkilendiği Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

Kamu personeli Ayhan Onaran (36) ile eşi Zeynep Onaran, 8 Temmuz'da oğulları Atakan Tuna için sünnet düğünü yaptı. Düğün sonrası küçük Atakan, kendisine takılan paranın bir miktarını bağışlamak istedi. Küçük Atakan, reklamlarından etkilendiği LÖSEV için bağışçı oldu. Hem kendisi hem de ablası Derya İdil Onaran adına 1000 TL'lik bağış yapan Atakan Tuna Onaran, "LÖSEV'in televizyon reklamlarını görünce katkı yapmak istedim" dedi.

Oğlunun bağış tekfine önce şaşırdığını anlatan anne Onaran, "Böyle bir talepte bulunmasından mutlu olduk. 1000 TL bağışladık. Ama konu miktardan ziyade onun böyle bir duyarlılık göstermesi" diye konuştu.

Ayhan Onaran da "Zaman zaman inandığımız, güvendiğimiz kurumlara yardımda bulunuyoruz. Galiba oğlumuz da bu durumdan etkilendi. Düğün sonrasında böyle bir bağışta bulunma kararı alınca, bizim de hoşumuza gitti" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-07-16 10:02:43