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        Denizde boğulma tehlikesi geçiren Enes, tedaviye alındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 16:24
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren Enes, tedaviye alındı

        İbrahim CANBULAT/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da denizde akıntıya kapılan Enes Can (19), çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Can'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Çarşamba ilçesindeki serinlemek için denize Enes Can, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, uzun uğraşlar sonucu Can'ı sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can'ın durumunun kritik olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez İbrahim CANBULAT

        2023-07-16 16:23:01

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