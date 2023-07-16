Denizde boğulan Elif Nur toprağa verildi; Oğuzhan'ı arama çalışmaları sürüyor (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Dün Samsun´da kuzenleri ve ikiziyle serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybeden İncilay Altundal, ikindi vakti İlkadım ilçesindeki Karasamsun Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı´nda toprağa verildi. Cenazeye İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ve çok sayıda kişi katıldı.(DHA)Emre ÖNCEL/SAMSUN,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-07-16 20:57:59