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        Denizde boğulan Elif Nur toprağa verildi; Oğuzhan'ı arama çalışmaları sürüyor (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 20:58
        Denizde boğulan Elif Nur toprağa verildi; Oğuzhan'ı arama çalışmaları sürüyor (2)

        TOPRAĞA VERİLDİ 

        Dün Samsun´da kuzenleri ve ikiziyle serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybeden İncilay Altundal, ikindi vakti İlkadım ilçesindeki Karasamsun Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı´nda toprağa verildi. Cenazeye İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ve çok sayıda kişi katıldı.(DHA)Emre ÖNCEL/SAMSUN,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-16 20:57:59

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