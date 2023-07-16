Üstü açık depoda yangın

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde bir iş yerinin üstü açık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin ,üstü açık deposunda kağıtlar ve plastikler alev aldı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-07-16 21:02:53