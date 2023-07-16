Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yakakent'te serinlemek için denize girdi, akıntıya kapılıp boğuldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 21:49
        Yakakent'te serinlemek için denize girdi, akıntıya kapılıp boğuldu

        Necmi SARIBAŞ/ YAKAKENT (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Yakakent ilçesinde serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Ali Orhan (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, Samsun´un Yakakent ilçesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Bafra ilçesinden denize girmek için Yakakent ilçesine gelen Ali Orhan, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Orhan´ın çırpınışlarını gören vatandaşlar, yardım için suya girdi. Orhan´ı çıkaran vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Orhan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Yakakent Necmi SARIBAŞ

        2023-07-16 21:48:43

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Üstü açık depoda yangın
        Üstü açık depoda yangın
        Denizde boğulan Elif Nur toprağa verildi; Oğuzhan'ı arama çalışmaları sürüyor (2)
        Denizde boğulan Elif Nur toprağa verildi; Oğuzhan'ı arama çalışmaları sürüyor (2)
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren Enes, tedaviye alındı
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren Enes, tedaviye alındı
        Denizde boğulan Elif Nur toprağa verildi; Oğuzhan'ı arama çalışmaları sürüyor
        Denizde boğulan Elif Nur toprağa verildi; Oğuzhan'ı arama çalışmaları sürüyor
        Küçük Atakan'dan sünnet düğünü sonrası LÖSEV'e bağış
        Küçük Atakan'dan sünnet düğünü sonrası LÖSEV'e bağış
        SAMSUN'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ETKİNLERİ  
        SAMSUN'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ETKİNLERİ  