Yakakent'te serinlemek için denize girdi, akıntıya kapılıp boğuldu

Necmi SARIBAŞ/ YAKAKENT (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Yakakent ilçesinde serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Ali Orhan (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun´un Yakakent ilçesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Bafra ilçesinden denize girmek için Yakakent ilçesine gelen Ali Orhan, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Orhan´ın çırpınışlarını gören vatandaşlar, yardım için suya girdi. Orhan´ı çıkaran vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Orhan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Yakakent Necmi SARIBAŞ

2023-07-16 21:48:43