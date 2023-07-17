Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Emre ÖNCEL/SAMSUN,(DHA)-SAMSUN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu saklayan 4 kişiyi tespit edip, takibe aldı. Şüphelilerin adreslerinde dün yapılan aramada, 3 kilogram 248 gram sentetik kannabinoid, 0,11 gram metamfetamin, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan materyaller ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 435 lira para ele geçirildi. 4 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden Mücahit K. ile Caner S. tutuklandı, E.M. ve A.E.S. ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-07-17 16:59:59