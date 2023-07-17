Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kuzeni ve ikizi boğulan, kendisi ise kaybolan Ahmet'i arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 19:00
        Kuzeni ve ikizi boğulan, kendisi ise kaybolan Ahmet'i arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

        AHMET'TEN ACI HABER

        Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için ikiz kardeşi ve kuzenleri ile denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Altundal (10), 3'üncü günün sonunda akıntıya kapıldığı alandaki kayalıklarda ölü bulundu. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu denizden çıkarıldı. Ahmet'in cansız bedeninin bulunduğu noktaya, ikiz çocuklarını kaybeden acılı baba Muammer Altundal da geldi. Ahmet Altundal'ın cansız bedeni, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak incelemenin ardından, Kıranköy Mezarlığı morguna konulacak. Ahmet Altundal, yarın kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

        2023-07-17 18:59:41

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Samsunspor´un 2. etap kamp kadrosu belli oldu
        Samsunspor´un 2. etap kamp kadrosu belli oldu
        Kuzeni ve ikizi boğulan, kendisi ise kaybolan Ahmet'i arama çalışmalarında 3'üncü gün
        Kuzeni ve ikizi boğulan, kendisi ise kaybolan Ahmet'i arama çalışmalarında 3'üncü gün
        Yakakent'te serinlemek için denize girdi, akıntıya kapılıp boğuldu
        Yakakent'te serinlemek için denize girdi, akıntıya kapılıp boğuldu
        Üstü açık depoda yangın
        Üstü açık depoda yangın
        Denizde boğulan Elif Nur toprağa verildi; Oğuzhan'ı arama çalışmaları sürüyor (2)
        Denizde boğulan Elif Nur toprağa verildi; Oğuzhan'ı arama çalışmaları sürüyor (2)