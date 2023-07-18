Kamyonun çarptığı beton dubanın kırılan parçası, yayanın başına isabet etti
Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde kamyonun çarptığı beton mantar dubanın kırılan parçası, savrulup kaldırımda yürüyen Serkan İmamoğlu´nun (52) başına isabet etti. Ağır yaralanan İmamoğlu, hastanede tedaviye alınırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Saadet Caddesi´nde meydana geldi. Ahmet G.´nin kontrolünü yitirdiği 34 KL 5748 plakalı kamyon, yoldan çıkıp kaldırımdaki beton mantar dubaya çarptı. Kırılan dubanın parçası fırlayıp kaldırımda yürüyen Serkan İmamoğlu´nun başına isabet etti. İmamoğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılan İmamoğlu, tedaviye alındı.
Kamyon şoförü Ahmet G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-07-18 11:06:52