Borçlu arkadaşının telefonunu gasptan tutuklandı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde Ahmetcan B.´ye (26) verdiği 4 bin 500 TL'yi alamayınca, bıçak zoruyla cep telefonunu gasbeden Abdulkadir Can (29), tutuklandı.

Olay, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı Yaşardoğu Mahallesi´nde 12 Temmuz'da meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Can, bir süre önce arkadaşı Ahmet Can B.'ye 4 bin 500 TL borç verdi. 12 Temmuz'da bir araya gelen iki arkadaş arasında bu konuda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Abdulkadir Can, ekmek bıçağı ile arkadaşını tehdit edip, cep telefonunu gasbetti. Bunun üzerine Ahmetcan B., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi dün akşam evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdülkadir Can, bugün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-07-18 15:28:49