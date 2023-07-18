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        Motoloflu yangının şüphelilerinin iki çocuk olduğu belirlendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 19:49
        Motoloflu yangının şüphelilerinin iki çocuk olduğu belirlendi

        Necmi SARIBAŞ/YAKAKET, (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Yakakent ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan ve maskeli bir kişinin molotof kokteyli attığı iddia edilen yangına iki çocuğun neden olduğu ve korktukları için de böyle bir yalan söyledikleri ortaya çıktı.

        Olay Samsun'un Yakakent ilçesinde 15 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 4 katlı Bayar Apartmanı'nın çatısında yangın çıktı. Bina sakinleri yüzü maskeli bir kişinin çatıya molotof kokteyli attığını iddia etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından da taburcu edildi. Polis, molotof kokteyli atan maskeli kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

        YANGIN BAŞLAYINCA KORKUP, MOLOTOF YALANINI SÖYLEMİŞLER

        Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda, 12 yaşındaki iki çocuğun çatıda oyun oynarken ateş yaktıkları ve alevlerin büyüyerek tüm çatıyı sardığını tespit etti. Yangının ardından korkan çocukların 'yüzü maskeli kişiler çatıya molotof attı' dedikleri anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Yakakent Necmi SARIBAŞ

        2023-07-18 19:48:58

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