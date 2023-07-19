Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun´da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:36
        Samsun´da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Emre ŞAHİNOL/ALAÇAM (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücülerden Mahmut Baş (46) yaralandı, annesi Gülcihan Baş (66) hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Alaçam ilçesi Yakacık Mahallesi´nde sabah saatlerinde Mahmut Baş yönetimindeki 55 AIY 877 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 55 NS 388 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Mahmut Baş yaralandı, yanındaki annesi Gülcihan Baş (66) ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahmut Baş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, kazanın ardından kaçan diğer araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Alaçam Emre ŞAHİNOL

        2023-07-19 11:35:56

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Samsun´da son dönemde artan boğulma vakalarına karşı `rip akıntısı´ uyarısı
        Samsun´da son dönemde artan boğulma vakalarına karşı `rip akıntısı´ uyarısı
        Motoloflu yangının şüphelilerinin iki çocuk olduğu belirlendi
        Motoloflu yangının şüphelilerinin iki çocuk olduğu belirlendi
        Sigaradan yangın çıktı; bina tahliyesinde polis memuru dumandan etkilendi
        Sigaradan yangın çıktı; bina tahliyesinde polis memuru dumandan etkilendi
        Borçlu arkadaşının telefonunu gasptan tutuklandı
        Borçlu arkadaşının telefonunu gasptan tutuklandı
        Denizde 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Ahmet, son yolculuğuna uğurlandı
        Denizde 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Ahmet, son yolculuğuna uğurlandı
        Kamyonun çarptığı beton dubanın kırılan parçası, yayanın başına isabet etti
        Kamyonun çarptığı beton dubanın kırılan parçası, yayanın başına isabet etti