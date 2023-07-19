Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Başına beton duba isabet etmişti; hayati tehlikesi sürüyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 13:38
        Başına beton duba isabet etmişti; hayati tehlikesi sürüyor

        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kamyonun çarptığı beton mantar dubanın kırılan parçasının başına isabet etmesi ile ağır yaralanan Serkan İmamoğlu'nun (52) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

        Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Ulugazi Mahallesi Saadet Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet G.'nin kontrolünü yitirdiği 34 KL 5748 plakalı kamyon, yoldan çıkıp kaldırımdaki beton mantar dubaya çarptı. Kırılan dubanın parçası fırlayıp, kaldırımda yürüyen Serkan İmamoğlu'nun başına isabet etti. Ağır yaralanan İmamoğlu, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilip, yoğun bakıma alınan İmamoğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kamyon şoförü Ahmet G. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-19 13:37:31

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Samsun´da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Samsun´da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Samsun´da son dönemde artan boğulma vakalarına karşı `rip akıntısı´ uyarısı
        Samsun´da son dönemde artan boğulma vakalarına karşı `rip akıntısı´ uyarısı
        Motoloflu yangının şüphelilerinin iki çocuk olduğu belirlendi
        Motoloflu yangının şüphelilerinin iki çocuk olduğu belirlendi
        Sigaradan yangın çıktı; bina tahliyesinde polis memuru dumandan etkilendi
        Sigaradan yangın çıktı; bina tahliyesinde polis memuru dumandan etkilendi
        Borçlu arkadaşının telefonunu gasptan tutuklandı
        Borçlu arkadaşının telefonunu gasptan tutuklandı
        Denizde 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Ahmet, son yolculuğuna uğurlandı
        Denizde 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Ahmet, son yolculuğuna uğurlandı