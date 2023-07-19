Başına beton duba isabet etmişti; hayati tehlikesi sürüyor
Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kamyonun çarptığı beton mantar dubanın kırılan parçasının başına isabet etmesi ile ağır yaralanan Serkan İmamoğlu'nun (52) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Ulugazi Mahallesi Saadet Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet G.'nin kontrolünü yitirdiği 34 KL 5748 plakalı kamyon, yoldan çıkıp kaldırımdaki beton mantar dubaya çarptı. Kırılan dubanın parçası fırlayıp, kaldırımda yürüyen Serkan İmamoğlu'nun başına isabet etti. Ağır yaralanan İmamoğlu, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilip, yoğun bakıma alınan İmamoğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kamyon şoförü Ahmet G. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-07-19 13:37:31