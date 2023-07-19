TIR'a çarpan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü sıkıştı: 1 yaralı
Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde önündeki TIR´a çarpan akayakıt yüklü tankerin sürücü Ahmet U. sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak hastanede tedaviye alındı.
Kaza, İlkadım ilçesine bağlı Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet U. yönetimindeki 55 SB 288 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Resul E. yönetimindeki 06 DPA 74 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada, tanker sürücüsü Ahmet U., sürücü kabininde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan Ahmet U.´yu sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Ahmet U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-07-19 20:12:01