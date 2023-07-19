Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        TIR'a çarpan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü sıkıştı: 1 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 20:12
        TIR'a çarpan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü sıkıştı: 1 yaralı

        Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde önündeki TIR´a çarpan akayakıt yüklü tankerin sürücü Ahmet U. sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak hastanede tedaviye alındı. 

        Kaza, İlkadım ilçesine bağlı Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet U. yönetimindeki 55 SB 288 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Resul E. yönetimindeki 06 DPA 74 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada, tanker sürücüsü Ahmet U., sürücü kabininde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan Ahmet U.´yu sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Ahmet U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-19 20:12:01

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında 5 kişiyi bıçakla yaraladı
        Yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında 5 kişiyi bıçakla yaraladı
        Bakan Yumaklı: Ağustos ayının sonuna kadar alarm durumundayız
        Bakan Yumaklı: Ağustos ayının sonuna kadar alarm durumundayız
        Başına beton duba isabet etmişti; hayati tehlikesi sürüyor
        Başına beton duba isabet etmişti; hayati tehlikesi sürüyor
        Samsun´da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Samsun´da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Samsun´da son dönemde artan boğulma vakalarına karşı `rip akıntısı´ uyarısı
        Samsun´da son dönemde artan boğulma vakalarına karşı `rip akıntısı´ uyarısı
        Motoloflu yangının şüphelilerinin iki çocuk olduğu belirlendi
        Motoloflu yangının şüphelilerinin iki çocuk olduğu belirlendi