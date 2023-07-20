Otomobilin lastiklerini kesip, sahibini bıçaklayan 3 şüpheli yakalandı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde otomobilin lastiklerini kesip, kendilerini fark eden sahibi Ali Büyükdeniz'i (55) 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçan 3 kişi yakalandı.

Olay, 18 Temmuz saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi´nde meydana geldi. Ali Büyükdeniz, otomobilinin lastiklerini keserken gördüğü 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüpheliler, Büyükdeniz'i sağ bacağından 3, sırtından ise 2 kez bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Büyükdeniz, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Büyükdeniz'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ş.E.A. (16), B.T. (17) ve F.C.A.´yı (17) dün yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-07-20 10:55:25