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        İşçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:50
        İşçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

        Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 19 kişi yaralandı.

        Çarşamba ilçesinde bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan Hüseyin M. idaresindeki 55 C 6531 plakalı servis minibüsü ile Büşra A. yönetimindeki 34 DB 2631 plakalı otomobil çarpıştı. Devrilen minibüs, sürüklenerek yol kenarında park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durum ağır olan Fatih A., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

        2023-07-20 12:49:29

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