Samsun'da kazalar KGYS kameralarında

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'daki trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Samsun'da haziran ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Paylaşımda, Samsun'daki ana arterler ve kavşaklarda dikkatsizlik ve aşırı hız sonucu meydana gelen kazalara ilişkin görüntülere yer verildi. Görüntüler, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaşıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-07-21 13:13:36