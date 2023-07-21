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        Husumetlisini tüfekle başından vuran şüpheli tutuklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:34
        Husumetlisini tüfekle başından vuran şüpheli tutuklandı

        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da tartıştığı husumetlisi S.T.'yi (26) pompalı tüfekle başından vurarak ağır yaralayan F.T. (16) dün yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen F.T., tutuklandı.

        Olay, 11 Haziran´da İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.T. ve arkadaşı K.A.D.(16), mahalle muhtarlığının önünde husumetlisi S.T.'yi bekledi. Bir süre sonra S.T.'nin otomobiliyle gelmesinin ardından F.T., montunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkarıp, S.T.'nin başına 1 el ateş etti. S.T. ağır yaralandı. F.T. ve K.A.D. kaçtı.

        İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.T., önce özel bir hastaneye, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Polis ekipleri, K.A.D.'yi bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 12 Haziran´da sevk edildiği adliyede, ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Firar eden F.T.´de ise dün yakalandı. Adliyeye sevk edilen F.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan yaralı F.T'nin  tedavisinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-21 15:33:08

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