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        Doç. Dr. Demirtaş : Sıcak hava dalgasıyla mücadele için fosil yakıtların tüketimi azaltılmalı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:45
        Doç. Dr. Demirtaş : Sıcak hava dalgasıyla mücadele için fosil yakıtların tüketimi azaltılmalı

        İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA)- SAMSUN Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Demirtaş, sıcak hava dalgaları ile mücadele etmek için alınabilecek önlemlere değinerek, "Öncelikli olarak, aşırı sera etkisi ile ısı birikimine neden olan, sera gazı emisyon salınımlarının azaltılması gerekmektedir. İklim değişikliğine katkıda bulunan fosil yakıtların tüketimi azaltılmalı ve yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır" dedi.

        Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Demirtaş, sıcak hava dalgasının ay sonuna kadar etkisini sürdüreceğini tahmin ettiklerini söyledi.  Sıcak hava dalgasının, her mevsim oluşabileceğini ifade eden Doç. Dr. Meral Demirtaş, "Ancak daha çok yaz aylarında meydana gelmektedir. Açık gökyüzü koşullarında, güneşten yere gelen ışınım fazla olur ve yerde bu ışınım emilir. Isınan yer yüzeyi de ışınım yayımlar, böylece artan ışınım etkisiyle, sıcaklık artışı meydana gelir. Yukarıda belirtilen koşullar sağlandığında sıcak hava dalgası meydana gelmiş olur. Sıcaklık değerlerinin gündüz ve gece yüksek değerlerde gerçekleşmesi, bunun en az 3 gün sürmesi sıcak hava dalgalarının tipik özelliğidir" diye konuştu.

        Sıcak hava dalgaları ile mücadele etmek için alınabilecek önlemlere de değinen Doç. Dr. Meral Demirtaş, "Öncelikli olarak, aşırı sera etkisi ile ısı birikimine neden olan, sera gazı emisyon salınımlarının azaltılması gerekmektedir. İklim değişikliğine katkıda bulunan fosil yakıtların tüketimi azaltılmalı ve yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Sıcak hava dalgaları ile ilgili tahmin ve uyarılara dikkat etmek de iyi olacaktır. Çünkü belli yaş ve sağlık grupları sıcak hava dalgalarından çok olumsuz yönde etkilenmekte. Sıcak saatlerde, açık alanlarda bulunmamak ve su tüketimine dikkat etmek yerinde olur. Akdeniz bölgesini ve ülkemizi etkileyen sıcak hava dalgasının, bu ay sonuna kadar etkisini sürdürmesini tahmin ediyoruz. Özellikle, batı ve güney bölgelerimizin diğer bölgelere göre çok daha fazla etki altında kalması ön görülüyor" dedi.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-07-21 15:44:13

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