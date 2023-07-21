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        Mehmet Muş: Sanayi demek; üretim, istihdam ve ihracat demek

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:25
        Mehmet Muş: Sanayi demek; üretim, istihdam ve ihracat demek

        Ersin DEMİR/HAVZA (Samsun), (DHA)-SAMSUN'un Havza ilçesinde yapımı tamamlanan Yeraltı Mekanik Katlı Otopark Hizmete Alım Töreni'nde konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş yapılan yatırımların önemine değinerek, "Havza, Samsun'un önemli bir üretim merkezi olma yolunda ilerliyor. Organize sanayi bölgesi var ve onun genişletilmesi yolunda ilerleniyor. Sanayi demek; üretim, istihdam ve ihracat demektir" dedi.

        Samsun'un Havza ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 5 katlı 340 araç kapasiteli Havza Yeraltı Mekanik Katlı Otopark açılış töreni gerçekleştirildi. İlçedeki trafik sorununa çözüm getirmesi amacıyla yapılan otoparkın açılış törenine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        'İLÇELERİN ALTYAPILARININ SANAYİYE UYGUN HAZIRLANMASI LAZIM'

        Açılış töreninde konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, organize sanayi bölgelerinin, önemli ticari aktivite olduğunu söyleyerek, "Bu otoparkta inşaat kalitesi, planı, programı ile birinci sınıf bir eser ortaya konulmuş ve ilçeye kazandırılmış. Teknolojinin son imkanları kullanılmış ve tam otomasyonla çalışacak olan bir eser. İlçemize hayırlı olsun. Havza, Samsun'un önemli bir üretim merkezi olma yolunda ilerliyor. Organize sanayi bölgesi var ve onun genişletilmesi yolunda ilerleniyor. Sanayi demek; üretim, istihdam, ihracat demek, ilçenin değerinin zenginleşmesi demektir. Daha fazla ticari aktivite demektir. Bugünden bunların hazırlıklarının yapılması lazım. Sanayi geliştikçe ilçenin altyapısının buna uygun şekilde hazırlanması, iyileştirilmesi lazım" diye konuştu.

        'SAMSUN'U, TÜRKİYE'NİN ÜRETİM MERKEZİ YAPACAĞIZ'

        Büyükşehir belediyelerinin kentin tamamına hizmet götürdüğünü söyleyen Muş, "Büyükşehir belediyeleri çalışmalarına başladıktan sonra, ilk zamanları zordu. Belediyelerin kurulması, sistemin oturtulması. Eskiden belli bir alana hizmet veriyorken, şimdi ilin tamamından sorumlular. Üst yapıya yapılan yatırım gözle görülüyorken; altyapıya yapılan yatırımı gözle göremiyorsunuz. Suyun, kanalizasyonun çözülmesi lazım, atık suyun bir şekilde drenajının yapılması lazım. Bunları göremiyoruz çünkü toprağın altında. Yapıldıktan sonra da üstünün kapatılması gerekiyor. Burada da Büyükşehir Belediyesi büyük yatırımlar yapmış" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Yeraltı Mekanik Katlı Otoparkı kesilen kurdele ile hizmete alındı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun / Havza Ersin DEMİR

        2023-07-21 16:24:23

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