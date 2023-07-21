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        Samsun amatöründen Fenerbahçe'ye transfer oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 17:00
        Samsun amatöründen Fenerbahçe'ye transfer oldu

        İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) Samsun'un amatör küme takımlarından Kadıköyspor'un 14 yaşındaki futbolcusu Rüzgar Akgül, Fenerbahçe Kulübü'ne U14 takımana transfer oldu. Yaş gurubunun milli takımında da yer alan kaleci Rüzgar Akgül'ün transferini kulübü sosyal medya hesabından duyurdu. Kadıköyspor Kulübü paylaşımında, "Kulübümüze vermiş olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür eder, sporculuk hayatının bundan sonraki sürecinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-07-21 16:59:52

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