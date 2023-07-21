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        Sagaba Konate Samsunspor'da

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 19:50
        Sagaba Konate Samsunspor'da

        İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA) Samsunspor Erkek Basketbol Takımı, Almanya´nın Ratiopharm Ulm takımında forma giyen ABD´li pivot Sagaba Konate´yi transfer etti.

        Basketbol Süper Ligi´nin yeni takımı Samsunspor Basketbol, dış transferde ABD´li pivot Sagaba Konate ile anlaştı. 26 yaşındaki oyuncu geçen sezonu Almanya´da Ratiopharm Ulm forması altında tamamladı.

        West Virginia Koleji´nde yetişen Sagaba Konate kariyeri boyunca Toronto Raptors, Basket Zaragoza, PAOK, Trieste takımlarında forma giydi. Genel Menajer Emre Ekim, transferin her iki takım için de hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmaların süreceğini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-07-21 19:49:11

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