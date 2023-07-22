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        Elindeki tüfek ateş alınca, arkadaşı ağır yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 15:11
        Elindeki tüfek ateş alınca, arkadaşı ağır yaralandı

        Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Bafra ilçesinde E.G.´nin (17) elindeki tüfeğin iddiaya göre kazara ateş alması sonucu arkadaşı Y.Y. (20), ağır yaralandı.

        Bafra ilçesi Sarpun Mahallesi´nde iddiaya göre, E.G. arkadaşı Y.Y. ile birlikte tarlada hayvanlarını otlatırken elindeki pompalı tüfek, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Y.Y., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Y.Y.´yi Bafra Devlet Hastanesi´ne götürdü. Durumu ağır olan Y.Y., buradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

        2023-07-22 15:11:00

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