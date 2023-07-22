Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tabancayı kurcalarken arkadaşını öldürdü: 4 gözaltı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:28
        Tabancayı kurcalarken arkadaşını öldürdü: 4 gözaltı

        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´UN İlkadım ilçesinde arkadaşlarıyla evde oturdukları sırada Ömür Can Ö.´nün (26) iddiaya göre kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu yaralanan Cenk Regaip Akman (33), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün gece saatlerinde Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömür Can Ö., evinde arkadaşlarıyla birlikte otururken Tayfun S.´nin (37) elindeki tabancayı alıp kurcalamaya başladı. Bu sırada tetiğe dokunan Ömür Can Ö.´nün elindeki silahtan çıkan mermi, Cenk Regaip Akman´ın sağ göğsünün altına isabet etti. Arkadaşları araçlarıyla Akman´ı özel bir hastaneye götürdü. Ancak Akman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ömür Can Ö., ağabeyi Yusuf Ö. (30) ve arkadaşları Erdem A. (41) ile Tayfun S.´yi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-22 17:27:51

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti
        Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Kızı hayatını kaybetti
        Kızı hayatını kaybetti
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Meşhur "İngiliz Aklı" yahut göçmeni göçmene kırdırmak
        Meşhur "İngiliz Aklı" yahut göçmeni göçmene kırdırmak
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş

        Benzer Haberler

        Samsun'da bir genç arkadaşının elindeki tüfeğin kazaen ateş almasıyla yaralandı
        Samsun'da bir genç arkadaşının elindeki tüfeğin kazaen ateş almasıyla yaralandı
        Okuduğu kitaptan etkilenip yürüyerek Türkiye turuna çıktı
        Okuduğu kitaptan etkilenip yürüyerek Türkiye turuna çıktı
        Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da son buldu
        Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da son buldu
        Samsun'un Terme ilçesinde 11 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor
        Samsun'un Terme ilçesinde 11 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor
        Elindeki tüfek ateş alınca, arkadaşı ağır yaralandı
        Elindeki tüfek ateş alınca, arkadaşı ağır yaralandı
        Salıpazarı ilçesinde jimnastik kursu açıldı
        Salıpazarı ilçesinde jimnastik kursu açıldı