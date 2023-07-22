Tabancayı kurcalarken arkadaşını öldürdü: 4 gözaltı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´UN İlkadım ilçesinde arkadaşlarıyla evde oturdukları sırada Ömür Can Ö.´nün (26) iddiaya göre kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu yaralanan Cenk Regaip Akman (33), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömür Can Ö., evinde arkadaşlarıyla birlikte otururken Tayfun S.´nin (37) elindeki tabancayı alıp kurcalamaya başladı. Bu sırada tetiğe dokunan Ömür Can Ö.´nün elindeki silahtan çıkan mermi, Cenk Regaip Akman´ın sağ göğsünün altına isabet etti. Arkadaşları araçlarıyla Akman´ı özel bir hastaneye götürdü. Ancak Akman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ömür Can Ö., ağabeyi Yusuf Ö. (30) ve arkadaşları Erdem A. (41) ile Tayfun S.´yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-07-22 17:27:51