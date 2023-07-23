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        Samsun'daki deniz yasağına jandarma denetimi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:16
        Samsun'daki deniz yasağına jandarma denetimi

        Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, boğulma vakaları sonrası kentte denize girmenin yasak olduğu alanlarda devriye görevi yapıp, vatandaşı denize girmemeleri konusunda uyardı.

        Samsun'da yaşanan boğulma vakalarının ardından valilik tarafından alınan kararla 7 bölgede denize girmenin yasak olduğu bölgelerde polis ve jandarma ekipleri, sürekli devriye görevi yapıyor. Rip akıntısının yoğun olarak görüldüğü kentteki Terme Balıkçı Barınağı ile Miliç Irmağı arasında bulunan 1 kilometrelik sahil şeridi, Terme Miliç Plajı bitiminden Ünye istikametine doğru 6 kilometrelik sahil şeridi, Tekkeköy sahili ve Hürriyet Mahallesi doğu istikametine doğru 2,9 kilometrelik sahil şeridi, Kurupelit Marina ile Peçko Fırın arasında bulunan 300 metrelik sahil şeridi, Polis Okulu ile Dereköy Balıkçı Barınağı arası, Dereköy Balıkçı Barınağı ile Aquapark arasındaki 1,22 kilometrelik sahil şeridi, Yakakent ilçesi meydan ile doğu istikametinde Bahçelievler'in bitimine kadar olan bölgede denize girmenin yasak olduğu bölgelerde ekipler, sürekli uyarılarda bulunuyor.

        VALİ DAĞLI, SOSYAL MEDYADAN UYARDI

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Sıcak havanın etkisiyle artan boğulma vakalarını önlemek amacıyla sorumluluk sahasında iç sular ve sahil şeridinde devriye görevini sürdüren Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, 22 Temmuz 2023 Cumartesi günü de 32 Önleyici Kolluk Devriyesiyle çok sayıda noktada kontrol yapmış, Jandarma araçlarından anons yaparak boğulma olaylarını önleme konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmiştir. Bu konuda tedbirli olmak sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Lütfen özellikle çeken akıntı (RİP) ve boğulma ihtimaline karşı cankurtaran ekibi bulunan sahilleri tercih edin!" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

        2023-07-23 12:15:49

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