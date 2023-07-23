Motosiklet sürücüsüne nasihat eden polis: Biz de trafik kazalarındaki kayıplarda üzülüyoruz

Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da trafik kurallarına uymayan bir motosiklet sürücüsünü durdurup, nasihat veren polis memuru Gökhan Alper Yıldırım (43), "Nasıl bir çiftçi tarlasında üretim yapamadığında üzülüyorsa, bizler de can ve mal kaybı yaşanan kazalarda üzülüyoruz" dedi.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı Baruthane mevkisinde aşırı hız ve kural ihlali yapan Muhammet Fatih Ukte'nin (27) peşine şahin polisi Gökhan Alper Yıldırım, takıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Gökhan Alper Yıldırım, trafikte tehlikeli bir şekilde motosiklet kullanan sürücüyü Karayolları Kavşağı'na geldiğinde durdurdu. Motosiklet sürücüsü Ukte'ye "Ölürsen annene, babana biz ne diyeceğiz yavrum" diyen Yıldırım, duygusal bir konuşma yaptı. Yaşanan diyalogun sosyal medyada yayılmasının ardından Yıldırım'ı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arayarak tebrik etti.

'SUÇLA ŞAHISLARI İKNA EDEREK MÜCADELE EDİLEBİLİR'

5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'e rahmet dileyen Gökhan Alper Yıldırım, "Her motosikletli polis memurunun gönlünde taht kuran, idolü olan ve 2017 yılında menfur bir terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin ağabeyimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. 19 Temmuz Çarşamba günü saat 12.30 ila 12.45 arasında Samsun ili Atakum ilçesi Baruthane mevkisinde aşırı süratli giden ve tehlikeli şerit değiştiren bir genç kardeşimizi fark etmem üzerine kendisi kırmızı ışık ihlali yaptığında Karayolları Kavşağı'nda durdurdum. Kendisini uyarıp, ikaz etmek istedim. Kendisini bilgilendirmek istedim. Hangi suç olursa olsun, suçun cezası tabii ki olacaktır, olmalıdır. Ancak suçun neden suç olduğunu, şahsa anlatmamız, ikaz etmemiz gerekiyor. Bunları, şahısları ikna ederek, şahısların kendilerinin suçun suç olduğunu idrak etmesi sonucu suçla mücadele edilebilmektedir. Ortada bir ihlal var, bu ihlalin de engellenebilmesi için kendisine uyarılarda bulundum. Olay spontane gelişti, dolayısıyla da kendisiyle bir daha görüşme imkanım olmadı. Ancak böyle bir imkanım olursa kendisiyle görüşmek, tekrar konuşmak isterim" diye konuştu.

'SEVGİ DİLİ HAKİM KILINMALI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kendisini arayarak sözlerinden dolayı tebrik ettiğini ve sürücüyle diyaloğundan dolayı etkilendiğini söyleyen Yıldırım, "Ortada eğer takdire şayan bir durum varsa, bu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Türkiye Yüzyılı' olarak lanse etmesinden kaynaklanıyor, yüzyılımızdan kaynaklanıyor. Çünkü tüm kurumların kendi sorumlulukları söz konusu. Kendi yapması gereken, ifa etmesi gereken görevler söz konusu. 'Türkiye Yüzyılı' kapsamında da trafik ailesine düşen görev, sürekli vatandaşlarımızla diyalog halinde olan bizlere düşen görev; sevgimizi olabildiğince had safhada yüksek bir şekilde gösterebilmek, sevgi dilini hakim kılabilmektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Türkiye Yüzyılı'nda sevgi dili hakim olması için elimizden gelen tüm gayret ve çabaları sarf etmekteyiz. Sayın İçişleri Bakanı'mızla da bu çerçevede bir görüşmemiz oldu. Kendisinin de motosiklet kullandığını beyan etti ve sözlerden etkilendiğini söyledi" dedi.

'KUSURUN KİMDE OLDUĞUNUN ÖNEMİ YOK'

Tüm denetimleri, kazaları engelleyebilmek adına yaptıklarını söyleyen Yıldırım, "Yaralanmalı kazaların yüzde 60'ı, özellikle motosikletli sürücülerin karışmış olduğu kazalar. Tabii ki burada motosiklet sürücüleri kusurlu demek istemiyorum. Çünkü kusurun kimde olduğunun bir önemi yok. Herhangi bir uzuv kaybı, can kaybı olması durumunda hepimiz üzülüyoruz. Nasıl bir öğretmen öğrencilerinin başarısız olmasında canı yanıyorsa, nasıl bir çiftçi tarlasında üretim yapamadığında üzülüyorsa, biz de bu trafik kazalarında vatandaşlarımızın mal ve can kayıplarında üzülüyoruz. Biz de yaptığımız denetimleri de bu noktaları azaltmak, maddi hasarlı veya yaralanmalı kazaları engelleyebilmek adına yapıyoruz. Bu nedenle umarım başarılı oluruz, umarım milletimiz mutlu ve güler yüzlü bir şekilde hayatlarına devam ederler" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-07-23 16:35:10