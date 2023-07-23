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        Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 17:46
        Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti

        Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un Ladik ilçesi Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel (57), kanser tedavisi gördüğü hastanede kalp krizinden yaşamını yitirdi.

        İki yıldır kanser ile mücadele eden Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, bugün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin Cumhur İttifakı adayı olarak seçilen ve mimar olan Özel'in cenazesi, bu akşam Ladik ilçesine getirilecek. Evli ve 2 çocuk annesi Özel, yarın ilçede toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

        2023-07-23 17:45:02

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