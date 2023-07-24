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        Samsunsporlu Rick Van Drongelen: Süper Lig fiziksel güç gerektiren bir lig

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:17
        Samsunsporlu Rick Van Drongelen: Süper Lig fiziksel güç gerektiren bir lig

        Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)Samsunspor´un yeni transferi Rick Van Drongelen, Süper Lig´in fiziksel güç gerektiren bir lig olduğunu ve buna alışabileceğini söyledi.

        Süper Lig´in yeni ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu´da sürdürüyor. 29 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada kamp yapacak olan Samsunspor´da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

        Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen, yeni sezonda takıma katkı vermek için elinden geleni yapacağını söyledi. Drongelen, "Hedef olarak oynayabildiğim kadar maç oynamak istiyorum. Bireysel başarıdan çok takımın başarılı olması benim için daha önemli. Türkiye´ye ve Samsun´a geldiğim için heyecanlıyım. Çok kaliteli bir yere geldim. Sonuçta geçen sezon çok iyi bir sezon geçirip şampiyon olan bir takıma geldim. Benim için de yeni bir kültür, yeni bir değişim ve yeni bir heyecan oldu" dedi.

        Uyum sorununu çok fazla yaşamayacağını ifade eden Drongelen, "Daha önce tatil için ailem ile Türkiye´ye gelmiştim. En yakın 2 arkadaşım da Türk. Bu sebeple Türk kültürünü az çok biliyorum. Türkiye´ye gerek genç, gerekse tecrübeli yabancı oyuncular da geliyor. Türkiye ligi için fiziksel güç gerektiren bir lig olduğunu söyleyebilirim ama alışabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Samsun GÖKHAN İÇKİLLİ

        2023-07-24 11:16:31

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