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        Samsun'da cenaze aracı yayaya çarptı: 1 ölü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:32
        Samsun'da cenaze aracı yayaya çarptı: 1 ölü

        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un Atakum ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada cenaze aracının çarptığı Hasan Sözen (61), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Anıl Liman'ın kullandığı Atakum Belediyesi'ne ait 55 ATK 13 plakalı boş cenaze aracı, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Sözen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sözen, metrelerce sürüklendi. Kazada, Anıl Liman ve Hasan Sözen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sözen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anıl Liman ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

        2023-07-24 11:31:54

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