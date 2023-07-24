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        Samsun'da yolda gördüğü husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:16
        Samsun'da yolda gördüğü husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un İlkadım ilçesinde T.K. (21), yolda gördüğü husumetlisi Oral K.'yi (25) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. T.K. ile yanındaki arkadaşı K.K. (21), gözaltına alındı.

        Olay, dün Çatalarmut Mahallesi'ne meydana geldi. İddiaya göre; T.K., arkadaşı K.K. ile birlikte otomobilde gezerken daha önce husumetli olduğu Oral K.'yi gördü. Pompalı tüfekle yolcu koltuğundan inen T.K., husumetlisini sırtından ve bacaklarından yaraladı. Yaralanan Oral K., ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, T.K. ile K.K.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-24 14:15:44

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