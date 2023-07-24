Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ladik Belediye Başkanı Özel, son yolculuğuna uğurlandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 18:16
        Ladik Belediye Başkanı Özel, son yolculuğuna uğurlandı

        Ersin DEMİR/LADİK (Samsun), (DHA)ANKARA'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Samsun'un Ladik İlçe Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        İki yıldır kanser ile mücadele eden Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, dün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 31 Mart 2019´da yapılan Mahalli İdareler Seçimi´nde AK Parti'nin Cumhur İttifakı´ndan Ladik Belediye Başkanı seçilen, evli ve iki çocuk annesi Özel´in cenazesi, evinin önünde helallik alındıktan sonra, Ladik Belediye Başkanlığı önüne getirildi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

        Buradaki törene, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul eden Özel´in eşi Dr. Gürkan Özel ve kızları Dilruba İlayda ve Dilsude İlayhan gözyaşlarını tutamadı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz aracılığı ile Nurhan Yapıcı Özel´in eşi Dr. Gürkan Özel´i aradı ve taziyelerini iletti.

        Burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Nurhan Yapıcı Özel, aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun / Ladik Ersin DEMİR

        2023-07-24 18:15:14

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan

        Benzer Haberler

        Cam kemik hastasının polis aracına binme hayali gerçekleşti
        Cam kemik hastasının polis aracına binme hayali gerçekleşti
        Ladik Belediye Başkanı Özel'in cenazesi ilçede defnedildi
        Ladik Belediye Başkanı Özel'in cenazesi ilçede defnedildi
        Samsun'da 13 ilden yetkililer "metamfetamin ile mücadele" için toplandı
        Samsun'da 13 ilden yetkililer "metamfetamin ile mücadele" için toplandı
        AK Parti'li Yılmaz, vefat eden belediye başkanının eşini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü
        AK Parti'li Yılmaz, vefat eden belediye başkanının eşini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü
        Samsun'da yolda gördüğü husumetlisini pompalı tüfekle vurdu
        Samsun'da yolda gördüğü husumetlisini pompalı tüfekle vurdu
        Motosikletliye nasihat veren polis memuruna başarı belgesi
        Motosikletliye nasihat veren polis memuruna başarı belgesi