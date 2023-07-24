Samsun´da silahlı kavga : 1 ölü, 2 yaralı

Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Bafra ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Dursun K. öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Dursun K., Hasan K. ve Mustafa K. birbirlerine tabancalarla ateş etti. 3 kişi de aldıkları kurşun yarası ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılardan Mustafa K. ve Hasan K. Bafra Devlet Hastanesi´ne, Dursun K. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dursun K., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hasan K.´nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2023-07-24 23:10:59