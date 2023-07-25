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        Zeki Yavru: Geçen seneki aile ortamı aynı şekilde devam ediyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 10:10
        Zeki Yavru: Geçen seneki aile ortamı aynı şekilde devam ediyor

        Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA)Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Zeki Yavru, geçen sezonki aile ortamlarının yeni gelen transferlerle birlikte bu sezon da devam ettiğini belirtti. 

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlı ekiple 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan takımın tecrübeli ismi Zeki Yavru, açıklamalarda bulundu. Kampın çok verimli geçtiğini belirten Zeki Yavru, "Erzurum'da birinci etabı tamamladık. Şimdi Bolu'da ikinci etabı yapıyoruz. Kamp çok güzel ve yorucu bir şekilde devam ediyor. Sakatımız yok. Çalışmalarımız son sürat gidiyor. Geçen seneki aile ortamı aynı şekilde devam ediyor. Hocamızın verdiği görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hem karakterli hem de neşeliler. Bize çabuk uyum sağladılar" ifadelerini kullandı.

        "GELMEDEN ÖNCE OKAN'A SAMSUNSPOR CAMİASINI VE TARAFTARINI ANLATTIM"

        Samsunspor'un yeni transferi Okan Kocuk ile Giresunspor'da beraber oynadıklarını ve Okan Kocuk'un iyi bir kaleci olduğunu dile getiren Zeki Yavru, "Okan, çok sevdiğim bir kardeşim. Giresunspor'da çok güzel bir sezon yaşadık. İnşallah burada daha güzelini birlikte yaşarız. Gelmeden önce beni aradı ve konuştuk. Ben ona Samsunspor camiasını, taraftarını anlattım. Kulübün imkanlarını ve güzelliklerini görünce kendisi de buraya içi rahat bir şekilde geldi. İnşallah bize çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Çünkü yerli kaleciler arasında şu anda günümüzde Uğurcan, Altay, Mert Günok gibi önemli kaleciler var. Okan da en az onlar kadar değerli bir kaleci. Performans olarak da iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. İnşallah bize en üst düzey katkıyı sağlar diye temenni ediyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Samsun GÖKHAN İÇKİLLİ

        2023-07-25 10:09:24

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