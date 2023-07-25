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        Doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polise gözaltı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:59
        Doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polise gözaltı

        Emre ŞAHİNOL/BAFRA, (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Bafra ilçesinde ameliyat ettirdiği kızıyla ilgili bilgi vermediğini öne sürerek doktor Ömer Özkan´a silahlı saldırıya kalkışan emekli polis memuru Salim U.(70), gözaltına alındı.

        Olay, Bafra Devlet Hastanesi´nin 4´üncü katındaki Üroloji Servisi'nde meydana geldi. Emekli polis memuru Salim U., kızını ameliyat ettirdiği Beyin Cerrahi Uzmanı Doktor Ömer Özkan´ı, 3 gündür bilgi vermediğini öne sürerek Sağlık Bakanlığı´na şikayet etti. Daha sonra ameliyatlı kızı yoğun bakım servisine alındı. Hastanede doktoru bekleyen Salim U., burada Ömer Özkan´a silahı doğrulttuğu sırada hastanedeki vatandaşların müdahalesiyle mermi tavana isabet etti, silah sonra tutukluk yaptı.

        Yaşanan arbede sırasında olay yerine gelen güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, Salim U.´yu, gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

        2023-07-25 11:58:02

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