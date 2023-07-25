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        Düğün konvoyuna ateş edip 2 kişiyi yaralayan kardeşler gözaltında

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:37
        Düğün konvoyuna ateş edip 2 kişiyi yaralayan kardeşler gözaltında

        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde düğünde kendilerine içki verilmeyince tartıştıkları akrabaları tarafından darbedildikleri öne sürülen Uğurcan Ş. (24) ve ağabeyi Erkan Ş. (27), düğün konvoyuna tabanca ve tüfekle ateş edip 2 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli kardeşler gözaltına alındı.

        Uğurcan Ş. ve ağabeyi Erkan Ş.  22 Temmuz'da Atakum ilçesindeki İncesu Mahallesi´nde akrabalarının düğününe gitti. Düğünde iddiaya göre iki kardeş ile burada kendilerine içki vermediklerini öne sürdükleri akrabaları arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü, kardeşler darbedildi. İki kardeş, düğün bitmeden İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi´ndeki evlerine gitti. Akrabalarının düğün bittikten sonra mahalleye geldiklerini öğrenen Uğurcan Ş. ile Erkan Ş., tüfek ve tabancayla bekleyip, konvoya rastgele ateş açtı.

        Konvoyda bulunan akrabaları Naim Y. (60) başından, Gülay Y. (50) ise sırtından yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi dün yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-25 12:36:45

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