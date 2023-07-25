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        Doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polise gözaltı (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:40
        Doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polise gözaltı (2)

        SALDIRI SONRASI SAĞLIKÇILAR BİR GÜNLÜĞÜNE İŞ BIRAKTI

        Bafra Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doktor Ömer Özkan´a silahlı saldırı girişiminin ardından hastane önünde basın açıklaması yapıldı. Başhekim Alaiddin Domaç ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak ile sağlık çalışanları, saldırı girişimini kınadı. Grup adına açıklamayı yapan Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Alaiddin Domaç, "Saldırının üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. Çok şükür ki saldırı meslektaşımıza ve çalışma arkadaşlarımıza zarar vermeden önlenmiştir. Şimdi buna sevinip şükür mü etmeliyiz bilemedik doğrusu. Bizler doktorlar, sağlık çalışanları, ölüme öldürülmeye bir adım mesafede yaşayıp öldürülmediğimize şükür mü etmeliyiz? Bizler bunu hak etmiyoruz. Bu hastane öldürmek için değil yaşatmak için çabalama yeridir ve biz bunu yapıyoruz. Sağlıkta şiddet sağlık sistemimizin üzerindeki en büyük perdedir. Bu perde bizlerin çalışma çabalarını köreltmektedir" dedi.

        Sağlıkta şiddetin toplumsal ve siyasal bir sorun olduğunu söyleyen Domaç, "Nedenlerini ve çözümlerini biz biliyoruz. Saygıdeğer yöneticiler madem nedenleri irdeleyip çözmüyor, çözemiyorsunuz, o zaman anayasanın size yüklediği sorumluluğu yerine getirin. Anayasa der ki; devlet çalışanlarının en uygun çalışma şartlarını oluşturmakla ve çalışma ortamlarının güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Yani Ömer Özkan´ı, beni, seni tüm çalışanları korumakla mükelleftir. Birçok hastanede olduğu gibi bizim hastanemizin önüne kurulan x-ray cihazları ne işe yaramaktadır. Bir arkadaşımızın daha ölmesi mi gerekmektedir. Taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleriyle şiddeti teşvik edenlerden hesap soracağımızı bir kez daha yüksek sesle ifade ediyoruz. Doktor Ömer Özkan´a yapılan şiddeti ve şiddeti çözüm olarak kullananları kınıyoruz. Bafra Devlet Hastanesi´nde bu ruh haliyle ve yaşananları kınamak adına bugün bundan sonra görev yapmayacağımızı bildiriyoruz" diye konuştu.

        VALİ DAĞLI'DAN KINAMA

        Samsun Valisi Zülkif Dağlı da yaptığı yazılı açıklamada doktor Ömer Özkan'a yapılan saldırıyı kınayarak, "Bafra Devlet Hastanemizde bir hasta yakınının saldırısına uğrayan beyin cerrahi uzmanımız Dr. Ömer Özkan'a ve sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tekrarının hiçbir zaman yaşanmaması temennisiyle menfur saldırıyı kınıyor, saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ŞAHİNOL

        2023-07-25 17:39:46

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