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        Samsun'da silahlı borç- alacak kavgası: 1 ölü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 19:28
        Samsun'da silahlı borç- alacak kavgası: 1 ölü

        Mehmet Emin COŞKUNDERE/ ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Özcan Atmaca (45), borçalacak nedeniyle tartıştığı H.T. (29) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. 

        Olay, sabah saatlerinde Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Özcan Atmaca ile H.T. arasında borçalacak meselesi nedeniyle tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., belinden çıkardığı tabancayla Özcan Atmaca´ya ateş etti. Atmaca kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinde kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özcan Atmaca'nın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        YAKALANDI

        Şüpheli H.T. ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

        2023-07-25 19:27:10

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