YENİDEN - Doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polise gözaltı (4)
Sayın Yazı işleri müdürlerine;'Doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polise gözaltı' başlıklı haberle ilgili geçilen 'SALDIRI SONRASI SAĞLIKÇILAR BİR GÜNLÜĞÜNE İŞ BIRAKTI' ara başlıklı ikinci ek haberde açıklama yapan kişinin ismi sehven Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Alaiddin Domaç alarak belirtilmiştir. Açıklama yapan kişinin ismi Samsun Tabip Odası Başkanı Ömer Faysal Çadır olarak düzeltilmiştir. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ŞAHİNOL
2023-07-25 19:48:35