Dr. Öğr. Üyesi Gezegin: Son yılların elektrik tüketim rekoru kırıldı

Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cenk Gezegin, sıcak havaların etkisiyle 20-22 Temmuz tarihlerinde Türkiye´de son yılların elektrik tüketim rekorunun kırıldığını belirterek, "21 Temmuz´da saat 15.00`te 53 bin 583,08 MWh ile aylık ve yıllık en yüksek elektrik talebi oldu. Ayrıca 1 milyon 106 bin 448 MWh ile de günlük tüketim rekoru kırıldı" dedi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cenk Gezegin, sıcak havalarla birlikte elektrik tüketim miktarının da artış gösterdiğini söyledi. 20-22 Temmuz tarihleri arasında Türkiye´de son yılların elektrik tüketim rekorunun kırıldığını söyleyen Gezegin, "Bu günlerde 14.00 ile 15.00 saatleri arası, yılın en çok elektrik talebinin olduğu saatler olarak kayıtlara geçti. 21 Temmuz´da saat 15.00´te 53 bin 583,08 MWh ile aylık ve yıllık en yüksek elektrik talebi oldu. Ayrıca 1 milyon 106 bin 448 MWh ile de günlük tüketim rekoru kırıldı. Soğutma ihtiyacı arttıkça elektrik tüketimi de artıyor. Sıcak havalarda 12.00-16.00 saatleri arasında elektrik tüketimi yüksek olduğundan bu saatlerde mümkün olduğunca elektronik cihazların az kullanılması, elektrik tasarrufu sağlayacaktır" diye konuştu.

`ELEKTRONİK CİHAZLARIN BAKIMLARI YAPILMALI´

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Kuzeybatı Anadolu, Orta Anadolu ve Trakya bölgelerinin en yüksek elektrik talebini oluşturduğunu belirten Gezegin, "Evlerde ve ticarethanelerde güneş ışınları kaynaklı ısınmayı azaltmak için perdelerin güneşin geldiği saatlerde kapalı tutulması, dış sıcaklığın bulunduğumuz ortam sıcaklığından yüksek olması durumunda, pencere ve kapıların kapatılması gerekiyor. Klima sıcaklık ayarlarının 22 veya 23 derecede tutulması, klimaların bakımlarının zamanında yapılması da önemli bir nokta. Değişim veya yeni satın alımlarda yüzde 40´a varan enerji tasarrufu sağlayan A++ enerji sınıfı ve inverter kompresörlü klimalar tercih edilmelidir. Yine buzdolabı ve derin dondurucularda da A++ enerji sınıfı ürünler kullanılarak yaklaşık yüzde 29-67 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Soğutucu cihazları doğrudan güneş görmemelidir. Sıcaklığı ortama aktardığı arka ve yan bölümleri duvarlardan veya mobilyalardan belirli bir mesafede uzak tutulmalıdır. Soğutucuların kapıları uzun süre açık bırakılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

`YÜKLENMEYE BAĞLI KESİNTİLER ÖNLENEBİLİR´

Elektrik tüketimi konusunda tavsiyelerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Gezegin, "Sıcak havalarda elektrik tüketiminin yüksek olduğu, 12.00-16.00 saatleri arasında elektrik tüketimi çok olan; ütü, fırın, elektrikli süpürge, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ocak gibi cihazları gerek olmadıkça kullanmayarak elektrik şebekesinin aşırı yüklenmemesini sağlayabilirler. Derin dondurucu bölmesinden çıkartılan bir ürünün buzunun çözülmesi için dolap bölümünde bekletilmesi de enerji tasarrufu sağlamaktadır. Böylece sorumluluk bilinci ile hareket eden vatandaşlar olarak, elektrik şebekesinde aşırı yüklenmelerden kaynaklı ortaya çıkabilecek arıza veya kesintilerin önlenmesine katkıda bulunabilirler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-07-26 10:25:30