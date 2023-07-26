784 kilometrelik 100. Yıl Bisiklet Turu lansmanı Samsun´da yapıldı

Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)Samsun'da 1-5 Ağustos tarihleri arasında Sivas´tan başlayarak Ankara´da sona erecek olan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun lansmanı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 1 Ağustos tarihinde Sivas´tan başlayarak 5 Ağustos tarihinde Ankara´da sona erecek 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun tanıtımı Samsun Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. 5 gün boyunca 6 ülkeden toplam 100 sporcunun katılacağı, 16 takımın 5 etap boyunca yarışacağı 784 kilometrelik bisiklet turunun tanıtım lansmanına Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Bahattin Akyön, TBF Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve protokol üyeleri katıldı.

VALİ DAĞLI: GENÇLERİİMİZİ VE ÇOCUKLARIMIZI BİSİKLETLE TANIŞTIRMAK İSTİYORUZ

Düzenlenen törenin açılışında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Havza ilçesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün, 18 gün boyunca kaldığı ve hazırlık yaptığı bir ilçemiz. Bu anlamda Bisiklet Federasyonumuzun bu çalışmasını önemsiyoruz. Samsun bu etabın olmazsa olmazı. Mutlaka olması gerekiyordu. Samsun son yıllarda önemli faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. 2017´de İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, geçen yaz ise Teknofest´i hep birlikte yaşadık. 6 gün boyunca 900 bin vatandaşımızı ağırladık. Aynı ekiple oluşturulan koordinasyon kurulumuzla bu organizasyonu da başarıyla, olumsuzluğa mahal vermeden, bu süreci de Samsun´un şanına yakışır bir şekilde geçireceğiz. Bu faaliyet Samsun´da hem Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, hem Türkiye Yüzyılı bağlamında gerçekleşmiş olacak. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bisiklet sporuyla daha fazla tanıştırmak istiyoruz. Bu anlamda organizasyon çok önemli bir araç. Samsun bisiklet sporu için çok elverişli bir il. Düzlükleri fazla olduğu, bisiklet sporunun fevkalade yapılabileceği güzel bir ilimizdir" dedi.

BAHATTİN AKYÖN: BU GÜZELLİKLERİ TÜM DÜNYAYA YANSITACAĞIZ

Türkiye Bisiklet Federasyon Asbaşkanı Bahattin Akyön ise "100'üncü Yıl turu, Sivas´ta başlayacak, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'da Eski Meclis´in önünde sona erecek. Buranın güzelliklerinden bir tanesi şu, burada iki etap var. Birisi Havza etabı, diğeri ise Samsun etabı olacak. Bu bölgede olan bütün güzellikleri tüm Türkiye´ye tanıtmaya çalışacağız, bisikleti sevdirmeye çalışacağız. Tarihimizle tekrar ileriye gitme noktasında bisiklet bir ileriye harekettir. Sürekli olarak ivme yapmak zorundasınız ve 100 yılı geride bırakarak daha nice 100 yıllara hep birlikte ulaşmak için beraber pedal çevireceğiz ve bu güzellikleri tüm dünyaya yansıtacağız" diye konuştu.

6 ÜLKEDEN 100 SPORCU KATILACAK

100'üncü Yıl Bisiklet Turu, 1 Ağustos'ta Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start alacak 5 Ağustos'ta Ankara´da Eski Meclis önünde sona erecek. Bisiklet turuna, Türkiye, Irak, Özbekistan, Mısır, Kazakistan ve Bulgaristan´dan 16 takım ve 100 sporcu katılacak. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tanıtım Lansmanı´ndan detaylar

-Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı´nın konuşması

-TBF Asbaşkanı Bahattin Akyön´ün konuşması

-Hediye takdimi

DHA-Spor Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-07-26 14:08:26