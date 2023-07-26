Taylan Antalyalı, hocasıyla 13 yıl sonra Samsunspor´da buluştu

İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA)-Samsunspor´un yeni transferi Taylan Antalyalı, henüz 15 yaşındayken Bucaspor alt yapısında hocalığını yapan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile 13 yıl sonra yeniden buluştu.

BUCASPOR'DA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Galatasaray´dan bir yıllığına kiralanan Taylan Antalyalı, Bucaspor alt yapısında hocalığını yapan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile Samsunspor´da bir araya geldi. İkili bu sezon Samsunspor´un başarısı için çalışacak.

ÖNCE TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Hüseyin Eroğlu, antrenörlük kariyerinin ilk yıllarında, 2009-2010 sezonunda, Bucaspor U15 Takımı´nı çalıştırıyordu. Takımın gelecek vaad eden futbolcularından biri de Taylan Antalyalı idi. Eroğlu ve Taylan, o sezon önce İzmir şampiyonu, hemen ardından İstanbul´daki finallerde de Türkiye Şampiyonu oldu.

DAHA SONRA AVRUPA ŞAMPİYONU

Bucaspor´un başarısı o sezon ülke sınırlarını aştı. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Bucaspor, ülkemizi temsilen Danimarka´da katıldığı Nike Premier Cup U15 Avrupa Şampiyonası´nda rakiplerini geride bırakarak birinci sırayı aldı. Taylan da bu başarıda futbolcu olarak büyük pay sahibi oldu.

13 YIL SONRA BULUŞTULAR

İkili İzmir´deki birlikteliklerini Samsun´a taşıdı. 13 yıl önce alt yapıda Bucaspor için çaba harcayan Hüseyin Eroğlu ve Taylan Antalyalı, artık Samsunspor için Süper Lig´de mücadele edecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-07-26 14:15:57