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        TBF Asbaşkanı Akyön: Bisiklet kazalarını Meclis'e taşıyacağız

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:19
        TBF Asbaşkanı Akyön: Bisiklet kazalarını Meclis'e taşıyacağız

        Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Bahattin Akyön, son günlerde yaşanan bisiklet kazalarıyla ilgili sorunu Meclis'e taşıyacaklarını belirterek, "İçişleri Bakanlığı öncülüğünde son 10 yılda yaşanan bisikletli ve ölümlü trafik kazalarının incelenmesi ve kaza haritasının çıkarılması sağlayacağız. Çıkarılan haritaya göre o bölgede önlemlerin artırılması ve fiziksel altyapının düzenlenmesini sağlayacağız" dedi.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen, 100´üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu tanıtım lansmanı Samsun'da düzenlendi. 784 kilometrelik 5 etaptan oluşan ve 5 gün sürecek olan bisiklet turuna, 6 ülkeden 16 takım katılacak. 1 Ağustos'ta, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start alacak olan bisiklet turu, 5 Ağustos'ta Ankara 'da Eski Meclis önünde sona erecek. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TBF Asbaşkanı Bahattin Akyön, TBF Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve protokol üyeleri katıldığı lansman toplantısında konuşan TBF Asbaşkanı Bahattin Akyön, bisiklet kazalarında artış olduğunu ve trafikte araç sürücülerinin bisiklet sürücüleri konusunda hassas olmaları konusunda çağrıda bulundu.

        Son 1 ayda 8 bisiklet kazası ve 8 ölüm yaşandığını belirten Akyön, "Geçen hafta da 4 bisikletçi kardeşimiz vefat etti. O yüzden buradan tüm Türkiye'ye çağrıda bulunuyorum. Lütfen şoförlerimiz, araç kullananlar trafikte bisikletlilere saygılı olsun. Bisikletlileri koruyun. Zira 60 santimlik bisiklet yolu, bizim çevre güzelliğimiz demek. Bizim herhangi bir şekilde yakmadan, yıkmadan, kopartmadan sağlık, kolay ve ucuz ulaşım için, çevre düzeni için, spor, turizm, tanıtım için, en güzel spor bisiklettir. Lütfen bisiklet kazlarına son verelim" diye konuştu.

        `CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASINI SAĞLAYACAĞIZ´

        TBF Asbaşkanı Akyön, bisikletli kazalarıyla ilgili olarak konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi´ne taşıyacaklarını ve bisiklete idare kanuni yaptırımların getirilebileceğini bildirdi. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı öncülüğünde ölümlü trafik kazalarında uygulanan yasal cezaların artırılmasını isteyeceklerini belirten Akyön, caydırıcı önlemlerin alınması ile ilgili Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak gereğini yapacaklarını söyledi.

        KAZA HARİTASI ÇIKARILACAK

        Bahattin Akyön, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde son 10 yılda yaşanan bisikletli ve ölümlü trafik kazalarının incelenmesi ve kaza haritasının çıkarılmasını sağlayacaklarını söyleyerek, "Çıkarılan haritaya göre o bölgede önlemlerin artırılması ve fiziksel altyapının düzenlenmesini sağlayacağız. Şehir içinde araç hız sınırlarının 30 kilometre saate düşürülmesini hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

        2023-07-26 17:18:34

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