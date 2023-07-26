Biri yanlış iki kişiyi vuran Sonercan'ı azmettirmekle suçlanan sanık: Benim ismimi neden verdiğini anlayamadım

Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde sabah yanlış kişiyi, akşam ise hedefindeki Savaş Hündür´ü (44) tabancayla vurup yaralayan ve tutuklanan Sonercan K.'nın (17) ifadesinde azmettirmekle suçladığı ve tutuklu yargılanan Eren Soydemirci (21), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Soydemirci, "Sonercan'ı ben azmettirmedim. Sonercan'ı, Ersin İ. ile Fatih K.'nın azmettirdiğini düşünüyorum. Soner'in neden Fatih ile Ersin'in ismini değil de benim ismimi verdiğini anlayamadım" dedi.

Olay, 9 Aralık 2022´de İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi´nde meydana geldi. Sonercan K., apartmandan çıkan Ali Yalçın'ı tabancayla vurdu. Sonercan K. kaçarken, yaralanan Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan birkaç saat sonra yanlış kişiyi vurduğunu öğrenen Sonercan K., bu kez hedefindeki Savaş Hündür'ün kıraathanesine gitti. Sonercan K., akşam iş çıkışı Hündür'ü de boynundan ve baldırından tabancayla vurarak yaraladı. Olay sonrası polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Sonercan K. ile onu azmettirdiği öne sürülen Eren Soydemirci, tutuklandı.

'SÖYLEDİKLERİNİ KABUL ETMİYORUM'

`Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan hakkında dava açılan Sonercan K. ile Eren Soydemirci, bugün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sonercan K. kendisini Eren Soydemirci'nin azmettirdiğini iddia etti. Bunun üzerine savunma yapan Soydemirci, "Soner'i değil, ağabeyini tanıyorum. Kendisinin söylediklerini kabul etmiyorum. Yaralanan Savaş Hündür ile de bir husumetim yok. Sonercan'ı, vurması için ben azmettirmedim. Onu, Ersin İ. ile Fatih K.'nın azmettirdiğini düşünüyorum. Dosyada sunduğum ses kaydında da bu sabit. Olay günü Sonercan beni arayarak iki kişiyi vurduğunu ve yanıma gelmek istediğini söyledi. Akşam saatlerinde yanımda geldi. Kendisi uyuşturucu maddenin etkisindeydi. Ben de elindeki silahı alıp Ersin İ.'nin yanına gittim. Yanında Fatih K. da vardı. İkisine de kızdım. Ersin silahı alıp gittikten sonra, Fatih bana bu işe karışmamam gerektiğini söyledi. Soner'in Fatih ile Ersin'in ismini değil de benim ismimi neden verdiğini anlayamadım. Sonercan bana Fatih ile Ersin'in azmettirdiğini ve karşılığında para vereceklerini söylemişti. Bu sebeple isim olarak onları söylememiş olabilir" dedi.

'2013'TE ERSİN İLE HUSUMET YAŞAMIŞTIK'

Sonercan K. tarafından bacağından ve boynundan silahla yaralanan Savaş Hündür ise duruşmada, "Eren Soydemirci'yi ve Sonercan K.'yı tanımıyorum, Ersin İ. ile aramda 2013 yılında bir husumet yaşanmıştı. Sonercan'ı onun azmettirdiğini düşünüyorum. Ben Fatih'i de tanımıyorum. Ersin İ.'den şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

'EREN İLE TARTIŞMIŞTIK, İSMİMİ ONDAN VERMİŞ OLABİLİR'

Tanık olarak dinlenilen Ersin İ. ise "Eren Soydemirci'yi sanayiden tanıyorum. Sonercan'ı da tanımıyorum. Savaş Hündür ile ağabeyim dolayısıyla yıllar öncesinde husumetimiz vardı ama yıllar geçti. Sonercan'ı azmettirdiğim doğru değil. Eren ile öncesinde tartışmamız olmuştu. Bu sebeple benim ismimi vermiş olabilir. Ben kimseye para teklifinde bulunmadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-07-26 19:23:25