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        Samsunspor Kingsley Schindler'i renklerine bağladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 22:15
        Samsunspor Kingsley Schindler'i renklerine bağladı

        İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA) Samsunspor, Alman ekiplerinden Köln formasını giyen orta saha Kingsley Schindler ile sözleşme imzaladı.

        Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Köln'de oynayan Ganalı oyuncu Kingsley Schindler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Yüksel Yıldırım'ın İstanbul'da bulunan ofisinde atılan imza ile 30 yaşındaki futbolcu kırmızı-beyazlı formayı giydi. Başkan Yıldırım, Kingsley Schindler'e "Samsunspor ailesine hoşgeldin" dedi.DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-07-26 22:14:20

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