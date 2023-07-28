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        16 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesini öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:17
        16 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesini öldürdü

        Emre ÖNCEL/AYCACIK (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Aycacık ilçesinde V.S.K. (16), birlikte yaşadığı annesi Melek Baştürk´ü (43), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Samsun´un Ayvacık ilçesi Söğütlüpınar Mahallesi´nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K. arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk´ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Olay sonrası kaçan V.S.K. dün akşam saatlerinde jandarmaya giderek teslim oldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-28 15:16:49

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