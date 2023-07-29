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        Traktördeki su boruları işçilerin üzerine düştü: 2 ölü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 00:24
        Traktördeki su boruları işçilerin üzerine düştü: 2 ölü

        Emre ÖNCEL/ HAVZA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Havza ilçesinde traktörden kayıp üzerlerine çelik su borusu düşen işçiler Selami Baş (46) ve Mustafa Çakır (18), hayatını kaybetti.

        Olay, Havza ilçesine bağlı Eymir Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçedeki traktörle taşınan çelik su borular kayarak işçi olarak çalışan Selami Baş ve Mustafa Çakır´ın üzerine düştü. Mustafa Çakır, olay yerinde hayatını kaybederken, Selami Baş ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Baş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Havza Emre ÖNCEL

        2023-07-29 00:23:07

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