Traktördeki su boruları işçilerin üzerine düştü: 2 ölü

Emre ÖNCEL/ HAVZA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Havza ilçesinde traktörden kayıp üzerlerine çelik su borusu düşen işçiler Selami Baş (46) ve Mustafa Çakır (18), hayatını kaybetti.

Olay, Havza ilçesine bağlı Eymir Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçedeki traktörle taşınan çelik su borular kayarak işçi olarak çalışan Selami Baş ve Mustafa Çakır´ın üzerine düştü. Mustafa Çakır, olay yerinde hayatını kaybederken, Selami Baş ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Baş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Havza Emre ÖNCEL

2023-07-29 00:23:07