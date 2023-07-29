Amasya´da yakalanan DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi
Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Lübnan uyruklu A.A., emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.
Amasya´da, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü´nce sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden olduğu belirlenen Lübnan uyruklu A.A.´nın sorgusu tamamlandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Şerife Serap KARA
2023-07-29 11:07:48