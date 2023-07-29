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        Amasya´da yakalanan DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:08
        Amasya´da yakalanan DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

        Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Lübnan uyruklu A.A., emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

        Amasya´da, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü´nce sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden olduğu belirlenen Lübnan uyruklu A.A.´nın sorgusu tamamlandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Şerife Serap KARA

        2023-07-29 11:07:48

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