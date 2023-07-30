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        Fırından sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 14:47
        Fırından sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da fırına girip, içinde 1000 lira olan sadaka kutusunu çalan kişi ile yanındaki arkadaşı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 02.20 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Ömürevleri Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre; henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, ekmek alma bahanesiyle dükkana geldi. Şüphelilerden biri, dükkan sahibinden ekmek istedi. Bu sırada dükkan sahibinin sırtını dönmesi ile şüpheli, içinde 1000 lira olan sadaka kutusunu alıp, kaçtı. Diğer şüpheli de eksik para verip, ekmeği alarak dükkandan çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şikayet sonrası polis çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-30 14:46:09

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