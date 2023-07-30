Samsun'da polis ekipleri hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da doğum yapmak üzere olan kadının bulunduğu araca yolu bilmedikleri için eşlik eden Bölge Trafik Ekipleri, hamile kadını hastaneye yetiştirdi.

Samsun-Ordu karayolunda Terme ilçesi Miliç mevkisinde 78 AAB 060 plakalı araç, bölgede görevli olan polis memurlarına selektör yaparak durdu. İçerisinde hamile olan Süheyla Özmen Bot'un bulunduğunu belirten yakınları, ekiplerden yardım istedi. Araç sürücüsünün de İstanbul'dan geldiğini ve hastanenin yolunu bilmediğini söylemesi üzerine polis ekipleri hamile kadına ilk müdahalenin yapılması için Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kadar eşlik ederek kısa sürede ulaştırdı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Süheyla Özmen Bot, daha sonra Çarşamba Devlet Hastanesi'nden ambulans ile Samsun Kadın Doğum Hastanesi'ne sevk edildi. Ambulans ile hastaneye yetiştirilen Süheyla Özmen Bot'un, burada bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-07-30 19:10:56