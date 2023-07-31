Şap hastalığı görülen Samsun'da hayvan pazarları kapatıldı

Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Alaçam ilçesi ile çevre illerde şap hastalığı görülmesi üzerine olası bir salgının engellenmesi amacıyla il genelinde hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Samsun İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, Vali Yardımcısı Mahmut Halal başkanlığında toplandı. Alaçam ilçesi ve çevre illerde SAT-2 serotipi şap hastalığı görülmesi nedeniyle hayvan hareketliliğinin azaltılması ve olası bir salgın ihtimalinden dolayı komisyon, ikinci bir emre kadar il genelindeki tüm hayvan pazarlarının kapatılmasına karar verdi. Hayvan pazarlarının kapatılmasından kaynaklı hayvan hareketliliğinin yoğunlaşabileceği ve satış yerlerinde talebin artabileceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl genelinde hayvan hareketliliğini kısıtlamak amacı ile pazarlar dışında toplanarak hayvan alım satımı yapmalarını önlemek amacıyla İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına, hastalık ihbarlarının ivedi olarak titizlikle değerlendirilmesine ve hastalık çıkan mihraklarda idari ve fenni tedbirlerin alınmasına karar verildi. Bu çalışmaların yanı sıra hastalığın yayılımını önlemek amacıyla sığır, koyun, keçi yetiştirilen tüm işletmelerde şap aşılama programının mesai mefhumu gözetmeksizin uygulanmasına ve işletmelerde bulaşmayı önleyici biyogüvenlik önlemlerinin alınmasına, aktif mihrakların tespit edilmesi durumunda yasal süre içerisinde hastalık sönüşü yapılana kadar kordon ve karantina tedbirlerinin titizlikle alınmasının sağlanmasına, komisyon kararlarının uygulanmasında, özellikle hayvan pazarı kontrollerinde kolluk kuvvetlerinin faydalanılması ve kolluk kuvvetlerinin yol denetimi yapmaları karara bağlandı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-07-31 16:25:05